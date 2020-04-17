Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?
Sokağa çıkma yasağında şüphesiz en çok merak edilen konulardan birisi de hastaneye nasıl gidileceği konusu oldu. 31 ilde ilan edilen ve 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkmanın yasak olduğu illerde hastanelere nasıl gidileceği konusunda detaylar pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? İşte, o konu hakkında araştırılan bazı bilgiler
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi sorusunun genel çerçevesi İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile belirlendi. İşte, sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir sorusunun genelgede belirlenen çerçevesi;
Genelgede yayımlanan “Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)” maddesi, hastaneye gitmek isteyen kişiler için istisnai durum çerçevesini belirlemektedir.
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