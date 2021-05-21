ŞOK saat kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte, ŞOK marketleri çalışma saatleri 2021

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. ŞOK ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. işte ŞOK marketleri çalışma saatleri 2021...

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında alınan kararlara göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek.

Genelgeye göre, ŞOK marketleri, Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

ŞOK HAFTA SONU AÇIK MI?

Kademeli normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir." Yani bu udumda ŞOK marketleri de hafta sonu sabah 10.00'dan, akşam 17.00'ye kadar hizmet verebilecek.

ŞOK MARKETLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

ŞOK merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ŞOK merkez şubesine 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri iletişim merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.

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