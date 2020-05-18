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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 18.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Şöhretli Rocky

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Şöhretli Rocky
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Sosyal medyada Oktay Vardarova isimli bir kullanıcı, Kuzguncuk Mahallesi’nde yaşayan komşusunun köpeğinin fotoğrafını paylaştı.

Altına da “2 senedir her gün etrafa bakıyor. Ne kadar eski olabilir diye Yandex haritalara (daha eskiyi gösteriyor diye) baktım. Soldaki güncel fotoğraf, sağdaki 2011’deki yavru hali” yazdı. Bu paylaşım Twitter’da gündem oldu. Yüzlerce kişi Rocky isimli köpeği sevdiğini söyleyerek son 10 yıl içinde çektikleri fotoğrafları paylaştı.

‘LÜTFEN YİYECEK VERMEYİN’

Köpeğin sahibi Can Doğan “Hep ilgi vardı ama Rocky’nin bu kadar ünlü olduğunu yeni anladık. Fotoğraflardan rahatsız olmuyoruz. Ancak kimsenin yiyecek vermesini istemiyoruz. Çünkü Rocky 11 yaşında ve verilen yiyecekler ona zarar verebilir” dedi.

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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