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Soğuk havaya aldırmayıp Boğaz'da yüzdüler! Böyle uyardı: Gerçekten çok tehlikeli

#İstanbul#Sarayburnu Fatihleri#İstanbul Boğazı

İstanbul'da soğuk havaya aldırmayan "Sarayburnu Fatihleri" adlı bir grup yüzücü, Boğaz'ın serin sularında denize girdi. Soğuk havaya aldırmadan denize giren Yusuf Özinal, "İzleyenler 'Bunu bizde yapabiliriz' diye sakın aldanmasınlar. Üşüyebilirler. Yapmaları için her hafta denize girmeleri lazım" derken düzenli olarak her hafta sonu Boğaz'da yüzdüğünü söyleyen Eyüp Yıldız ise "Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli" diyerek uyardı.

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İstanbul'da kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 8 kişilik grup, bugün saat 09.00 sıralarında Fatih'te denize girdi. İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve Boğaz'ın dalgalı suyuna aldırmayan grup Sarayburnu açıklarında denize atladı. Boğaz'ın akıntısına rağmen yaklaşık 1 kilometre yüzen grup daha sonra Cankurtaran sahilinde karaya çıktı.

Soğuk havaya aldırmayıp Boğazda yüzdüler Böyle uyardı: Gerçekten çok tehlikeli

"ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ"

Soğuk havaya aldırmadan denize giren Habil Yıldız, "Eczanede satılmayan tek ilaç" diyerek soğuk suyun faydasını anlatırken, bir başka yüzücü Yusuf Özinal ise, "Her hafta burada bu soğukta denize giriyoruz. Tabii ki üşüyoruz ama vücudu dinç tutmak için bunu yapıyoruz. İzleyenler 'Bunu bizde yapabiliriz' diye sakın aldanmasınlar. Üşüyebilirler. Yapmaları için her hafta denize girmeleri lazım" dedi.

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Soğuk havaya aldırmayıp Boğazda yüzdüler Böyle uyardı: Gerçekten çok tehlikeli

"SOĞUĞA MARUZ KALAN ARKADAŞLARI ÇIKARTMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Düzenli olarak her hafta sonu Boğaz'da yüzdüğünü söyleyen Eyüp Yıldız, "Biz bu soğuğu tabii ki hissediyoruz ama sizin kadar hissetmiyoruz. Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli defalarca suda soğuğa maruz kalan arkadaşları çıkartmak zorunda kalıyoruz. İsteyen varsa bize katılsınlar öğreterek beraber yaparız. Daha iyi olur" şeklinde konuştu.

 

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#İstanbul#Sarayburnu Fatihleri#İstanbul Boğazı

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