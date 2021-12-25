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Soğuk havanın etkili olduğu Denizli’de Güney Şelalesi dondu

#Denizli#Şelale#Soğuk Hava
Soğuk havanın etkili olduğu Denizli’de Güney Şelalesi dondu

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Güney Şelalesi’nin yüzeyi, gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

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Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçede rüzgarın ve kar yağışının etkili olmasıyla göl ve şelaleler dondu. Güzelliği ile dikkat çeken Güney Şelalesi, buz tutunca ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Doğa harikası olan Güney Şelalesi buz tutmasıyla birlikte birçok doğasever fotoğraf çekmek için bölgeye geldi. 

Soğuk havanın etkili olduğu Denizli’de Güney Şelalesi dondu

“KIŞ TURİZMİNDE DE ŞELALEMİZ İLGİ GÖRÜYOR”

Yağan kar yağışıyla birlikte havaların ciddi oranda soğuduğunu dile getiren Mahalle sakinlerinden Muzaffer Çelik “Cindere baraj gölü de yağan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte donmaya başladı. Dünyaca ünlü doğa harikası şelalemizde güzelliğine güzellikler kattı. Hava sıcaklığı eksi on dereceleri buluyor. Bölgemize çok sayıda misafir geliyor. Donan şelalemizin resimlerini çekiyorlar. Yaz aylarında bölgemizde çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Artık kış turizminde de şelalemiz ilgi görüyor” dedi.

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#Denizli#Şelale#Soğuk Hava

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