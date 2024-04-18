Şoför muavininin tacizine uğradı... O anları kameraya aldı

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Kardelen Bark (26), Ramazan Bayramı tatilinde Adana’daki ailesinin yanına gitmek üzere Metro Turizm’e ait yolcu otobüsüne bindi. Fethiye-Adana seferini yapan 07 HGA 47 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde 11 Nisan günü 21.00 sıralarında, araçtaki muavinlerden biri olduğu iddia edilen yabancı uyruklu M.A. (16), Bark’ın kalçasını elleyip taciz etti. Bark, arkasındaki koltuktaki oturarak kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A.’nın ellerini uzattığı anları cep telefonuyla fotoğrafladı. Görüntüleri erkek arkadaşına atan Bark yardım istedi. Erkek arkadaşı N.D. ise Metro Turizm’i arayarak olayı bildirdi. Bir süre sonra otobüsün diğer muavini E.Ö., Bark’ın yanına gelerek yaşananları sordu ve çektiği fotoğrafı gördü. Ardından arka koltuktaki muavin M.A.’yı alarak otobüsün önüne götürdü.

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OTOBÜS MOLA VERİNCE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Kardelen Bark, otobüs Antalya otogarında mola verince polise giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan M.A.’nın sınırdışı edildiği öğrenilirken, Metro Turizm firması yetkilileri ise yabancı uyruklu muavin çalıştırmadıklarını öne sürdü. Bark, otobüs firmasına da dava açacağını söyledi.

Bark, otobüsün yola çıkmasından yaklaşık 40 dakika sonra muavinin arkasına gelerek oturduğunu ifade ederek, “İlk önce saçımda bir el hissettim. Yanlış anlıyorum diye düşündüm. 30 saniye kadar sonra koltuğun arasından bana bir el uzandı ve kalçama dokundu. Acaba uyuyor da kolu mu düştü diye düşündüm. Sonrasında elini çekti ve tekrar uzattı. Eli sürekli aranıyordu. O zaman dedim ki hayır bir yanlışlık yok” dedi. Bark, şüphelinin kendi beyanına göre 16 yaşında olduğunu ve yabancı uyruklu olduğunu orada öğrendiğini vurguladı. Bark, “Türkiye’de kaydı yok. Ben anlamıyorum bu kadar büyük bir firmada nasıl böyle bir insan çalıştırabiliyorlar” diye konuştu. Konuyu sosyal medyaya taşımasıyla ilgili ise Bark, “Çünkü bir şekilde sesimi duyurmam gerekiyordu. Hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum. Ses çıkarmak zorundaydım, belki benim yaşadığımı yaşayıp da sesini çıkarmayan birçok insan var” dedi. Bark, olay sonrası kendisinden herhangi bir özür dilenmediğini, otobüs firmasından herhangi bir dönüş olmadığını ifade etti.