Şoför kartı iptal edildi

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İstanbul Üsküdar Altunizde’de önceki gün sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Sinan K., Fıstık’ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık’ı “Kafana sıkarım” diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. Yapılan kontrollerde 34 TBP 61 plakalı taksinin İBB çalışma belgesinin askıya alınması nedeniyle Sinan K.’ya 1339 lira ceza kesildi. Sinan K.’nın şoför kartı İBB tarafından süresiz olarak iptal edilirken, taksi de 3 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri de dün aynı bölgede müşteri rolünde denetim yaptı. Aynı gerekçeyle sivil polisleri taksilerine almayan 34 TFV 31, 34 TBK 38, kayıtsız şoförlü 34 TEL 13, 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91 ve 34 TFN 92 plakalı taksiler hakkında tutanak tutuldu.

7 TAKSİYE CEZA KESİLDİ

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Taksilerin çalışma ruhsatları İBB tarafından askıya alındı. Her taksi şoförüne KTK’nın EK2/5 maddesi olan ‘İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’tan 1339’ar lira ceza kesildi. 6 taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran 34 TEL 13 plakalı taksi de 13 gün trafikten men edildi.