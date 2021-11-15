Şoför kartı iptal edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
Ronaldo şokta Mucizeyle bitti. Son dakikada neler oldu neler...Ronaldo şokta! Mucizeyle bitti. Son dakikada neler oldu neler...#Ronaldo
19 yıl sonra benzin bitiyor 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası19 yıl sonra benzin bitiyor! 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası#Otomotiv
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyorPolonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor#Polonya
Altın fiyatlarında yeni rekorAltın fiyatlarında yeni rekor#Altın
Kılıçdaroğlu, Erdoğanla helalleşecek mi O yüzden bugünden itibaren...Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la helalleşecek mi? O yüzden bugünden itibaren...#Kemal Kılıçdaroğlu
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Karadağdan Türkiye maçı öncesi flaş açıklama Lider bitirsinlerKaradağ'dan Türkiye maçı öncesi flaş açıklama! 'Lider bitirsinler'#Milli Takım
Gençler sordu, Erdoğan yanıtladı Çanakkale Köprüsü için müjdeyi duyurduGençler sordu, Erdoğan yanıtladı! Çanakkale Köprüsü için müjdeyi duyurdu#Erdoğan
İşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosundaİşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosunda#Yüsra Geyik
FETÖ, Birleşmiş Milletler raporuna da sızdı mıFETÖ, Birleşmiş Milletler raporuna da sızdı mı?#FETÖ
Bebek geliyorBebek geliyor!#Murat Gezer
Gün boyu adım adım takip ettiler... Motorlu gasp dehşetiGün boyu adım adım takip ettiler... Motorlu gasp dehşeti#Gasp
Dev fabrikada ‘hileli iflas’ şokuDev fabrikada ‘hileli iflas’ şoku#DÇT Demir Çelik
HABERLERGündem Haberleri

Şoför kartı iptal edildi

#Taksici#Yolcu#Küfür
Şoför kartı iptal edildi

İstanbul, Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım’ diye tehdit etmişti. Taksi sürücüsü Sinan K.’ya cezai işlem uygulandı ve şoför kartı süresiz iptal edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Üsküdar Altunizde’de önceki gün sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Sinan K., Fıstık’ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık’ı “Kafana sıkarım” diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. Yapılan kontrollerde 34 TBP 61 plakalı taksinin İBB çalışma belgesinin askıya alınması nedeniyle Sinan K.’ya 1339 lira ceza kesildi. Sinan K.’nın şoför kartı İBB tarafından süresiz olarak iptal edilirken, taksi de 3 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri de dün aynı bölgede müşteri rolünde denetim yaptı. Aynı gerekçeyle sivil polisleri taksilerine almayan 34 TFV 31, 34 TBK 38, kayıtsız şoförlü 34 TEL 13, 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91 ve 34 TFN 92 plakalı taksiler hakkında tutanak tutuldu.

7 TAKSİYE CEZA KESİLDİ

Haberin Devamı

Taksilerin çalışma ruhsatları İBB tarafından askıya alındı. Her taksi şoförüne KTK’nın EK2/5 maddesi olan ‘İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’tan 1339’ar lira ceza kesildi. 6 taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran 34 TEL 13 plakalı taksi de 13 gün trafikten men edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksici#Yolcu#Küfür

BAKMADAN GEÇME!

Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz