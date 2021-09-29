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SMMM staj başlatma sınavı ne zaman? 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

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SMMM staj başlatma sınavı ne zaman 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavlarına devam ediyor. 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi ile SMMMA tarihleri paylaşıldı. Peki, bu yılın son SMMM staj başlatma sınavı ne zaman?

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2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takviminde yıl içerisinde 3 kez SMMM staj başlatma sınavı yapılacağı duyurulmuştu. Staj başlatma sınavlarının 2’si tamamlandı, üçüncüsü ise ekim ayında yapılacak. Staja Giriş Sınavı (3.Dönem) 2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Staj Başlatma İşlemleri

2021 Eylül Dönemi staja başlama ön başvuruları, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylar, 1 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında stajlarını başlatabilirler.

Bu kapsamda, staj koşullarını sağlayan adaylardan isteyenler 1 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden staja başlama ön başvurularını yapabilirler, 31 Aralık 2021 tarihinden sonra işe giriş yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar daha sonra, kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubeleri tarafından duyurulacak tarihler arasında staj evraklarını staj dosyalarına eklenmek üzere teslim edeceklerdir. Söz konusu başvurular ilgili Oda ve/veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılacaktır.

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Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.

SMMM staj başlatma sınavı ne zaman 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

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