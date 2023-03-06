Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

SMA'lı Duru'nun annesi: İlk depremi kızım teşhisi aldığında yaşadık, bu ikinci depremimiz

Güncelleme Tarihi:

#Duru Kuş#Adana#Kahramanmaraş
SMAlı Durunun annesi: İlk depremi kızım teşhisi aldığında yaşadık, bu ikinci depremimiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:52

Adana'da SMA Tip-1 kas hastası Duru Kuş (1) için ailesi Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle büyük korku yaşadı. İlk gün araçlarında daha sonra ise 1 hafta yurtta kalan Duru'nun bu süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirten Burcu Kuş, "İlk depremi kızım SMA teşhisi aldığında yaşadık, bu bizim ikinci depremimiz. Duru'nun bir an önce ilacına kavuşması için ne olur onun elinden tutun" dedi.

Haberin Devamı

Merkez Seyhan ilçesinde, esnaf Mustafa ve ev kadını Burcu Kuş'un, evlendikten 4 yıl sonra Belinay (11) adını verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi. 10 yıl sonra tekrar çocuk sahibi olacaklarını öğrenen aile, Temmuz 2021'de doğan kızlarına da 'Duru' adını verdi. Bebeklerinin 4'üncü aydan itibaren hareketlerindeki yavaşlık ve nesneleri kavrayamamasından dolayı sağlık problemi olabileceğinden şüphelenen aile, hastaneye başvurdu. Çeşitli test ve tahliller yapılan Duru'ya SMA Tip-1 teşhisi kondu. Bebekleri için tedavi yollarına başvuran aile, Duru'nun dünyanın en pahalı ilaçlarından olan 'zolgensma' gen tedavisini alması için Valilik onaylı kampanya başlattı.

KAMPANYA YÜZDE 38'DE

Kızları için bu kampanyayı yürütmek amacıyla 'smadurukus' adıyla sosyal medya hesabı açan aile, toplanan yardımlarla ilaç bedelinin yüzde 38'ine ulaştı. Minik Duru ölümcül kas hastalığıyla savaşırken 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Büyük korku ile 6 katlı apartmanın son katından kızlarının kullandığı cihazları alarak sokağa inen Kuş ailesi, Duru ile birlikte ilk gün araçlarında daha sonra ise 1 hafta öğrenci yurdunda kaldı. Kızlarının düzeni için hasar tespiti tamamlanan ve güvenli olduğu söylenen apartmanlarına dönen aile bu kez Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremle bir korku daha yaşadı.

Haberin Devamı

SMAlı Durunun annesi: İlk depremi kızım teşhisi aldığında yaşadık, bu ikinci depremimiz

DURU'NUN ELİNDEN TUTUN

Bu süreçte kızının üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve ilerlemesi halinde hayati risk oluşturabileceğini anlatan Burcu Kuş, "Biz ilk depremi kızım SMA teşhisi aldığında yaşadık. Dünyam başıma yıkılmıştı. Bu bizim ikinci depremimiz. Duru büyük bir korku yaşadı. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Daha fazla ilerlerse yoğun bakımda yatma durumu var. Herkesin vicdan ve merhametine sesleniyorum. Duru'yu görmezden gelmeyin ve elinden tutun. Bu tür afetlerde yaşadığımız süreç daha ağır tablolar oluşturuyor. Kızım yaşamak için tüm gücüyle bir savaş veriyor ve bu süreci artık hızlandırmak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Duru Kuş#Adana#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler