SMA hastası Özgür için yardım çağrısı! Çok az bir miktar kaldı

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Ferdi ve Firdevs Karaboğa çifti, SMA Tip 2 hastası oğulları Özgür'ün sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlattı.

Karaboğa ailesi, kampanyanın valilik onaylı olduğunu, paranın sadece gerekli miktar toplandığında valiliğin hesabından hastanenin hesabına aktarılabileceğini belirti.

Karaboğa çifti, Özgür'ün tedavisi için gerekli olan paranın %73'ünün toplandığını açıkladı. Oğullarının sağlığına kavuşması için sosyal medyadan hesap açan aile, yaptığı paylaşımda, "Desteklerinizle %73 olduk! Özgürce hareket edip, doyasıya oynayacağım günlere beni bir adım yaklaştırdınız. Kalan yirmi yedi adımımda da elimden tutmaya devam edin. İyi ki varsınız" notunu düştü.

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"DESTEKSİZ OTURAMIYOR"

Oğlunun çok fazla vakti kalmadığını belirten Firdevs Karaboğa, "Özgür, desteksiz oturamıyor. Uyuduğunda sağa sola dahi dönemiyor. Ben hala Özgür'le yatıyorum. Düşünsenize saatlerce aynı yönde yattığınızı, vücudunuz ağrır değil mi? Özgürüm huzursuz oluyor, rahatsız oluyor, ağlıyor. Gece onu çeviriyorum, rahat etsin diye. Aslında çabalıyor, çabalıyor ama hastalığı buna izin vermiyor. Bu yüzden dönemiyor sağa sola. Yani saçı kaşınsa kolunu kaldırıp kaşıyamayacak durumda. Özgür'e hala anne sütü veriyorum, elimi tutsun diye parmağımı veriyorum, sıkamıyor. O kadar güçsüz. Bu hastalık böyle bir şey maalesef. Ve biz istiyoruz ki bir an evvel bu para toplansın. Özgür'ün elimi doyasıya sıkabilsin. Uzandığı yerde rahatlıkla dönebilsin, yürüyebilsin, koşabilsin. Ama dediğim gibi daha fazla bekleyecek vaktimiz yok." dedi.