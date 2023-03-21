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Skuterla ters yöne girdi, otomobilin çarpmasıyla havada takla attı

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#Skuter#İstanbul#Güngören
Skuterla ters yöne girdi, otomobilin çarpmasıyla havada takla attı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 09:50

Güngören'de skuterla ters yönden ilerlerken otomobilin çarptığı Metin Aydın, havada takla atıp yere düştü. Çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak kaçarken, yaralanan Aydın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bir caddenin üzerinde meydana geldi. Skuterla ters yönden ilerleyen Metin Aydın'na karşısına çıkan otomobil çarptı. Savrularak havada takla atan Aydın, yere düşerek kafasını asfalta çarptı.

Skuterla ters yöne girdi, otomobilin çarpmasıyla havada takla attı

Otomobil sürücüsü ise durmayarak, aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Metin Aydın'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.

Skuterla ters yöne girdi, otomobilin çarpmasıyla havada takla attı

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"TERSTEN GİDİYORMUŞ"

Kazanın yaşandığı çevrede esnaf olan İsmail Berlin, "Biz çalışıyorduk 'pat' diye ses duyduk, döndüm baktım kırmızı bir kamyon gördüm. Ben zannettim ki, kamyon vurdu. Ağabey tersten gidiyormuş skuterliye beyaz bir arabanın çarptığını gördük"

Skuterla ters yöne girdi, otomobilin çarpmasıyla havada takla attı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, skuterla ters yönden ilerleyen Aydın'a otomobilin çarptığı, savrulup takla attıktan sonra yere düştüğü yer alıyor. Sürücünün de durmayarak aracıyla kaçtığı kameraya yansıyor.

Skuterla ters yöne girdi, otomobilin çarpmasıyla havada takla attı

 

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#Skuter#İstanbul#Güngören

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