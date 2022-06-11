Skandal görüntüler infial yaratmıştı... Süt banyosundan tazminat kazandı

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KONYA’da süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar’ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020’de sosyal medyada paylaşıldı. Sayar’ın iş arkadaşı Uğur Turgut’un paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Firmanın süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, işyerini denetledi. Denetimlerin ardından işyerindeki ürünler imha edildi.

Ayrıca işletme onay belgesi iptal edilen firma, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020’de tutuklandı. Sayar ve Uğur, 12 Kasım’da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, savcı; sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak, iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyadan yayınladığını belirtti. Savcı mütalaasında, tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı kaydedilerek, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiği anlatıldı. Mahkeme heyeti, 21 Ekim 2021’de yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut’un beraatına karar verdi.

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120 BİN TL İSTEDİ

Karar sonrası, 6 gün cezaevinde tutuklu kalan Emre Sayar, Maliye Hazinesi’ne 20 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere tazminat davası açtı. Dava ile ilgili duruşma, 7 Haziran’da Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Emre Sayar için 450 lira maddi, 700 lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.