Sizler 2071 vizyonunu kuracaksınız

AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı’nda organize edilen ‘Bir Gençlik Şöleni’ne on binlerce genç katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye Duman’ın ‘Senden daha güzel’ şarkısıyla çıktı.
MEDENİYETİ YENİDEN DİRİLTECEKSİNİZ
“Siz Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak gençliksiniz. Siz propaganda edileni, dayatılanı değil kendi kültür hazinesindeki hakikatleri bulacak gençliksiniz. Çürümüşlüğün, kirli mecraların içinden sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizlere inanıyorum. Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz.
DİJİTAL MEDYAYA HAPSEDİLMİŞ GENÇLİK
İlk sinyali veriyorum. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve iktidarımızla temelini attığımız ‘Güçlü Türkiye’ inşasını 2053 ile taçlandıracak gençliksiniz. Bugün dünyada kalbi ruhuyla bağı kopartılmış, dijital medyaya hapsedilmiş bir gençlik profili öne çıkmakta. 15 Temmuz’da darbecilere karşı sokağa çıkan gençlerin önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi’ne sığınmıştı. Meydanlara dedik, gençlik meydanlara yürüdü. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda hayal kurmakla itham etmişlerdi. Biz hedefleri hayata geçirirken, daha büyük vizyonlar koymak hedefindeydik. 2023 hedeflerimizin arefesine geldik. Sizler 2071 vizyonunun altyapısını kuracaksınız. Birileri süresi anlık, saatlik olan yalanlarla kendilerini avuturken, biz 10 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye’sini konuşuyoruz. 30 yaş sınırdı. Önce 25 yaşa indirdik, sonra 18 yaşa indirdik. 18 yaş Türkiye’de seçme ve seçilme yaşıdır. Sizlerin parlamentoya girme hakkınız var. Bunu biz sağladık.”
‘PEŞKEŞ ÇEKİLECEK EVLADIMIZ YOK'
Şölen öncesi vatandaşa seslenen Erdoğan özetle şu mesajları verdi: “Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken biz 81 ilden gelen gençlerimizle buradan kardeşlik mesajı veriyoruz. Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz tüm Türkiye’ye Hacı Bektaş, Yunus Emre, Pir Sultan, Ahmed-i Hani’nin sevgi diliyle konuşuyoruz.