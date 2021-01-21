Size helal olsun

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının müdürü Yusuf Altıntaş, işyerinin karşısındaki araziden köpek sesi geldiğini fark etti. Hemen sesin geldiği yöne giden Altıntaş, bir köpek ile 6 yavrusunun kar içinde donmak üzere olduğunu gördü. Altıntaş, köpekleri işyerine getirip, yanan sobanın yanına yerleştirerek donmaktan kurtardı. Köpekleri sahiplenen Altıntaş, soğuk havalarda zor şartlar altında kalan sokak hayvanları için açık alanlara yiyecek bırakılması çağrısında bulundu. (Yavuz YILMAZ/ DHA)

Geçen hafta, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı’nın Van Gölü’ne döküldüğü yakın noktada yavru bir köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yerde sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği gören Seyfullah Kasımoğlu (49), ölmek üzere olan hayvanı kurtarmak için üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk suya atladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, buzlu sudan aldığı yavru köpeği önce havluyla saran Kasımoğlu, ardından da aracının içinde ısıtıp ölümden kurtardı.

Seyfullah Kasımoğlu, kurtardığı ve sahiplendiği yavru köpeğe ‘Buz’ adını verdi. Anne köpeği de aramaya karar veren Kasımoğlu, 1 hafta sonra yavru köpeğin suya düştüğü bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sazlık alanda 7 yavrusu ile birlikte buldu. Anne köpekle bir araya getirilen ‘Buz’un hemen emmeye başlaması gülümsetti. (Barış KUL/DHA)