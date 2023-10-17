Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni vurdu. Saldırıda en az 500 can kaybı ve birçok yaralı var. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı. Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi. Saldırı sonrası siyasilerden çok sert tepki mesajları paylaşıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

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İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor.



Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti.



İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 17, 2023

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamak bir savaş ve insanlık suçudur. Bugün, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir. Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail’i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz. Masum insanların daha fazla kanının dökülmemesi için çaba sarf etmek insanlık adına hepimizin ortak görevidir. Başta BM ve bölge liderleri olmak üzere tüm dünya, bu vahşetin son bulması, gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm yolu bulmak için harekete geçmek zorundadır.

Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamak bir savaş ve insanlık suçudur!



Bugün, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir.



Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail’i… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 17, 2023

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail’in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır.

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İsrail’in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum.



Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 17, 2023

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak. Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız.

Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar...

Tarih size bu zülmü reva görenleri asla unutmayacak!



Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 17, 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail’in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesidir. Dünyanın bütün toplumları Gazze’de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamalı, seslerini yükseltmelidir.

Hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail’in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesidir.



Dünyanın bütün toplumları Gazze’de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamalı, seslerini… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 17, 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Gazze’de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşanıyor. Bir hastaneyi vurmak dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz. Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir. Gazze’de içlerinde çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanlar; Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanlar bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağıdır. Filistin’e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir.

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Gazze’de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşanıyor. Bir hastaneyi vurmak dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz.



Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir.



Gazze’de… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 17, 2023

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Tarih, İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu affetmeyecek. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne gerçekleştirilen vahşi saldırıyı lanetliyorum. Ne yaparsanız yapın ‘Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Tarih, İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu affetmeyecek!



Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne gerçekleştirilen vahşi saldırıyı lanetliyorum.



Ne yaparsanız yapın “bir sabah gelecek kardan aydınlık!” — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 17, 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze’de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı. İnsanlık derhal ayağa kalkmalı.

İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi.



Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze’de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı.



İnsanlık derhal… — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 17, 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

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İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur.



Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 17, 2023

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki Uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum.

Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır.



Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 17, 2023

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: İsrail’in vahşetini lanetliyoruz. İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür. Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir.

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İsrail’in vahşetini lanetliyoruz!



İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür.



Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 17, 2023

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hastane bombalayan İsrail saldırganlığını lanetliyorum. Bu vahşet, BM kararıyla müdahale dahil; her türlü yöntemle derhal durdurulmalıdır. Yahudilere soykırım uygulamanın bedelini başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri yüz yıldır, kuşaklar boyu ödemektedir. İsrail de bedelini ödemesi yüzyıllara yayılacak benzeri ağırlıkta bir vahşet icra ediyor.

Hastane bombalayan İsrail saldırganlığını lanetliyorum.

Bu vahşet, BM kararıyla müdahale dahil; her türlü yöntemle derhal durdurulmalıdır.

Yahudilere soykırım uygulamanın bedelini başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri yüz yıldır, kuşaklar boyu ödemektedir. İsrail de… — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 17, 2023

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!

Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 17, 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir. Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum.