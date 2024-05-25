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Siyasilerden Devriamber ziyareti

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#Hande Fırat#Devriamber#Ziyaret
Siyasilerden Devriamber ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın kendi yaşam öyküsünden esinlenerek babalarını kaybeden kız çocuklarına ithaf ettiği eserlerden oluşan “Devrimamber” sergisi, hikâyesini merak eden konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

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Serginin son ziyaretçileri de Başkent siyasetinin önemli isimleri oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sergiyi ziyaret etti.

Siyasilerden Devriamber ziyareti

Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan Eski Meclis’teki Sığınak Kültür Sanat’ta yer alan sergiyi konuklarına Hande Fırat gezdirdi. Fırat’tan sergideki eserlerin hikâyesini dinleyen isimlerden Dervişoğlu’nun kendi yaşam öyküsü üzerinden kurduğu “empati”, sergi sohbetini duygusal diyaloglara dönüştürdü.

Siyasilerden Devriamber ziyareti

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Dervişoğlu, kendisinin de babasını erken yaşta kaybettiğini hatırlatarak, “17 yaşımda babamı kaybettim, kız kardeşim çok daha küçüktü. Küçük yaşta baba kaybetmek zordur. Ailedeki büyük her şeyi üstlenmek zorunda kalır” dedi. Fırat da, “Evet öyle oluyor. Çocuk bir anda büyümek zorunda kalıyor” diye karşılık verdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise hikâyesinden etkilendiğini söylediği sergi için, “Devriamber, çınarlarını kaybedince kendi kendilerinin çınarı olan kadınların hikâyesi...” dedi. Hayati Yazıcı da serginin diğer siyasi konukları gibi Devriamber’in hikâyesini çok beğendiğini dile getirerek Fırat’ı tebrik etti.

 

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#Hande Fırat#Devriamber#Ziyaret

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