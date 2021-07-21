Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyetiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmede, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Öztunç, iki bayramdır video konferans yöntemiyle bayramlaştıklarını belirterek, önümüzdeki bayramda yüz yüze bir araya gelebilme temennisinde bulundu.

Zengin de Kurban Bayramı'nda yüz yüze bayramlaşmayı planladıklarını ancak insanlara örnek olabilmek için parti teşkilatlarına da video konferansla bayramlaşmayı önerdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı il teşkilatlarıyla da bu yöntemle bayramlaşacaklarını söyleyen Zengin, bayramda koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özlem Zengin, "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

"KIRMIZI İLLERİN ARTIK SONA ERMESİ GEREKİYOR"



Hala koronavirüs aşısı yaptırmayanların bulunduğuna dikkati çeken Öztunç, "Belki daha önce aşı sıkıntısı vardı, aşı bulunamıyordu ama bugün itibarıyla böyle bir sıkıntımızın olmadığı görülüyor. Bir kez daha tüm yurttaşlarımıza aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyorum çünkü en büyük şansımız aşı olunması, bu işten aşı ile kurtulabileceğiz. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre çok sayıda ilimiz hala kırmızı, bazı illerimiz sarıya dönmüş, bazıları turuncu ama kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor. Özellikle Doğu illerimizdeki yurttaşlarımızı aşı olmaya davet edelim." diye konuştu.

Aşı konusundaki yaklaşımından dolayı Öztunç'a teşekkür eden Özlem Zengin, "Aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum, çünkü içimizde aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenmemiz söz konusu değil. Özellikle medyada zaman zaman görüyoruz, çok pervasızca, akademik ve bilimsel anlamda temeli olmaksızın aşı kampanyasının aleyhine çalışmayı fevkalade sıkıntılı görüyorum. Ben de tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP'lilere selamlarını ve bayram tebriklerini illetti.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile dün akşam görüştüğünü belirterek "Sayın Genel Başkan'ımızın hem şahsınıza hem heyetteki arkadaşlara hem Sayın Genel Başkan'ınıza, değerli AK Parti'lilere selamları var, hayırlı bayramlar diliyor. Umarım önümüzdeki yıl hem yüz yüze bayramlaşırız hem de pek çok sorunu aşmış olarak, ülke olarak önümüze bakarak güzel günleri hep birlikte yaşarız." diye konuştu.

AK PARTİ VE MHP HEYETLERİNİN GÖRÜŞMESİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP heyeti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'nin bulunduğu heyet ile görüşen Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP ailesinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Salgınla mücadelede yaşanan gelişmelere değinen Zengin, "Tek bir yerde iyiliğin artık mümkün olmadığı, tek bir yerde mükemmel demokrasinin olmadığı, tek bir yerde mükemmel sağlık şartlarının mümkün olmadığını dünya artık görmüş oldu. O yüzden biz aslında AK Parti olarak kendimiz için değil, tüm dünya için demokrasi, tüm dünya için sağlıklı bir yaşam alanı için uğraşan bir partiyiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğü hep bu yönde oldu." dedi.

Avrupa'da ve Türkiye'de son günlerde yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Zengin, "Yaşadığımız dünyadaki bütün problemler, her bir insanın problemi, sadece tek bir ülkenin problemi değil. Çin'de ortaya çıkan bir şey, bütün dünyayı alt üst etti, bir ekosistemdeki bozukluk, dünyadaki herkesi etkiliyor, bir manada kelebek etkisi denilen şeyi yaşamış oluyoruz. Öyle baktığımız zaman bizim ortaya koyacağımız siyasetin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir öncülük bir perspektif ortaya koyması gerekiyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretlerine ilişkin, "Oradan verilen mesajların da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum, bir barış adına da önemli bir adım. Türkiye'deki siyasi partilerin orada olması, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak orada destek için bulunuyor olmaları da çok anlamlıydı." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da AK Parti yöneticileri ve parti camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Partiler arası bayramlaşmanın güzel bir gelenek olduğunu belirten Karakaya, salgın şartlarına rağmen bu geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karakaya, gelecek bayram bu geleneği, karşılıklı ziyaret şeklinde yapabilme temennisinde bulunarak dönem dönem beklenmedik atraksiyonlar görülse bile salgında genel eğilimin düşme yönünde olduğuna dikkati çekti. Türkiye'deki yoğun aşılama çalışmalarına da işaret eden Karakaya, benzer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısına vurgu yaptı.

Mevlüt Karakaya, dünya genelinde küreselleşmenin yarattığı problemlere değinerek çevre ve özellikle iklim değişikliğine bağlı sorunların dünya gündemini ciddi şekilde meşgul etmeye başladığına dikkati çekti. Avrupa'da, Asya'da ve en son Rize'de yaşanan sel felaketlerini anımsatan Karakaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Karakaya, "Devletimizden Allah razı olsun, zamanında oralarda oluyor, yaraları sarıyor. Allah beterinden saklasın." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kurban Bayramı'nın tüm insanlık alemine hayır getirmesini, güzelliklere vesile olmasını diledi.

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