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Siyaseti ısıtan buluşma

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#Akşener#Abdulkadir Aksu#Cemil Çiçek
Siyaseti ısıtan buluşma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:00

İYİ Parti Lideri Akşener’in eski AK Partili bakanlar Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Akşener’in, Aygün’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiği öne sürülen toplantının gizli olduğu iddiası İYİ Parti tarafından yalanlandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, önceki akşam kamuoyuna duyurulmayan bir programlamayla eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakan Abdulkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Aygün’ün ev sahipliğinde TOGO Kuleleri’nde gerçekleşen toplantı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılarak çok fazla yorum ve iddialara neden oldu.

ADAYLIK MI TEKLİF ETTİ

Siyasi kulislerde toplantının gizli olarak yapıldığı ve Akşener’in Aygün’e Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için teklif götürdüğü iddia edildi. Toplantının içeriği siyaset arenasında merak konusu olurken, ilk açıklama Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde’den geldi.

Buluşmayı sohbet toplantısı olarak değerlendiren ve spekülatif bir şekilde gündeme getirildiğini belirten İde, şunları kaydetti: “Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığı döneminde, Sayın Çiçek ve Sayın Aksu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, o görüşmede bir araya gelme temennisi de dile getirilmiştir. Sayın Çiçek, Sayın Aksu, Sayın Vural’ın katılımıyla, Sayın Aygün’ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir. Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi, gizli bir gündemi de yoktur.”

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#Akşener#Abdulkadir Aksu#Cemil Çiçek

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