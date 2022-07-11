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Siyaset bayramlaştı

#Bayramlaşma#AK Parti#EYT
Siyaset bayramlaştı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle yalnızca CHP’ye ziyarete giden HDP heyetinin gündeminde ekonomi ve Cumhurbaşkanlığı vardı. Ekonomide gündem EYT olurken Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday isim tartışıldı.

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Partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma törenlerine iktidar ile muhalefet arasındaki “kurbanlık” atışması damga vurdu. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Partililerin ziyaretinde ekonomiye değinirken, “Ülkede ekonomik koşullar çok sıkıntılı. Kurban Bayramı’nda vatandaşlar kurban kesemedi bu dönem. Hayvan pazarına gittiğimizde, bütün satıcılar bekliyordu ne yazık ki. Pandemi döneminde daha iyi olduğunu söylediler” dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise “Tekirdağ’da dolaştım bayram öncesinde. Genelde satıcılarımız memnun olduklarını ifade etti” diye yanıt verdi. Süllü’nün, “Yüzde 80 ellerinde kaldı. Zaten besicilik kazanmıyor. Yem fiyatları çok arttı. Biz 1 yıl önce gezerken 70 lira olan yem fiyatları şu anda 398 lira” sözlerine karşılık Yel, “1 yıl önce 70 lira değildi. Ben de bu işi yapan birisiyim. Emin olun çuval fiyatı 150 lira. Sıkıntıları biliyorum; ama bu sürdürülebilir hale geldi şu anda çok şükür” diye konuştu.

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Siyaset bayramlaştı


EYT TARTIŞMASI

Süllü, EYT’lilerle (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ilgili sıkıntıyı gündeme getirince de Yel, “80’li yıllardaki uygulamalardan mütenasip, o dönemdeki sıkışmaların şu andaki çözümlenmesiyle ilgili bizim de tabii ki çabamız var. Bu, bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil. Bu, çok daha önce başlamış. Sizlerin, Sayın Genel Başkan’ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü iken uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz inşallah” dedi. Süllü de, “20 yıldır iktidardasınız, 20 yıldır çözülmemiş olması...” diye karşılık verince Yel, “Çözüyoruz merak etmeyin” dedi.

‘MERAL HANIM İYİLİK YAPACAK’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da AK Parti heyetinin ziyaretinde, “Millet İttifakı’nda bir ufuk yok. Sahadan gördüğüm; özellikle CHP’nin HDP ile olan iş birliği, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Peki ne olacak’ diye sorduğumuzda ‘Meral Hanım 6’lı masaya iyi bir iyilik yapacak, o yapıdan ayrılacak’ şeklinde çok ciddi söylemler var. Aday bulmadan herhalde başka şeyler olacak gibi” dedi. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da, “6’lı masa şu tarihte bir araya gelecek deniyor ama altında bir şey yok. Sadece bir tek mottoları var, Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Hiçbir konuda hiçbir şeyde bir fikir yok, plan yok” diye konuştu.

 

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#Bayramlaşma#AK Parti#EYT

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