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Sivil polise 'İlerde polis çevirmesi var, kaçmaya çalışıyorum' dedi... Yolcu seçen taksiciye büyük şok

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#İstanbul#Taksi#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 17:52

İstanbul Eminönü'nde ticari taksicilere yönelik yapılan denetimde görevli polis memurunun yolcu gibi konuştuğu sürücü, “Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum" dedi. Uygulamada durdurulan ve evrakları eksik olmayan taksi sürücüsüne, yolcu seçmekten 4 bin 64 lira ceza uygulanırken ticari taksi ise trafikten 10 gün men edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlık polis ekipleri bugün Fatih Eminönü otobüs durakları mevkiinde ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Bir ticari taksi sürücüsüne yolcu gibi yaklaşan görevli polis memuru Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise polis memuruna, "Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum" diye cevap verdi. Yolcu seçtiği tespit edilen taksi, uygulama noktasında durduruldu.

YOLCU SEÇMEKTEN CEZA

Ticari taksinin herhangi bir evrak eksikliği olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsüne yolcu seçmekten 4 bin 64 lira CEZA uygulanırken ticari taksi ise trafikten 10 gün men edildi.

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#İstanbul#Taksi#Ceza

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