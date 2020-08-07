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Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Siverek’te otomobil devrildi: 9 yaralı

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Siverek’te otomobil devrildi: 9 yaralı
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ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçi Mahalle’sinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ahmet Bazer yönetimindeki 34 JNJ 54 plakalı otomobil, Karakeçi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, devrildi.

Otomobilin sürücüsü Bazer ile beraberindeki Nurullah, Zeynep, Sevda, Hamit, Selvi, Salih ve Tuba Nur Bazer ile ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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