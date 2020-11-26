Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
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Siverek’te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kayak merkezi yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı bölgede besiciler ise hayvanlarını mahalleye götürdü.
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