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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Siverek'te iki iş makinesi kundaklandı

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Siverek'te iki iş makinesi kundaklandı
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki iş makinesi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Olay, gece saatlerinde Karpuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol yapım çalışması yapan Mehmet Çatala ait 2 iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Gece saatlerinde iş makinelerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma, iş makinelerini ateşe vererek kaçan şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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