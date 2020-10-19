Siverek'te iki iş makinesi kundaklandı

Olay, gece saatlerinde Karpuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol yapım çalışması yapan Mehmet Çatala ait 2 iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.



Gece saatlerinde iş makinelerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma, iş makinelerini ateşe vererek kaçan şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.