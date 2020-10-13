MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiverek’te 72 kilo esrar ele geçirildi
GeriGündem Siverek’te 72 kilo esrar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 17:28 | Son Güncelleme:

Siverek’te 72 kilo esrar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siverek’te 72 kilo esrar ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 72 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişinde kurulan polis noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kamyonun ün kupasında gizlenmiş 72 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet güçleri esrarla bağlantısı bulunan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle