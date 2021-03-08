Siverekli kadınların ‘hediye karanfil’ tereddüdü

Siverek'te bir beyaz eşya firmasının teknik servis ekibi, Hürriyet Caddesi'nde kurulan stantta kadınlara bin karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bu sırada bazı kadınlar kendilerine uzatılan karanfilleri almakta tereddüt ederek, fiyatını sordu. Görevliler, kadınlara 8 Mart'ı hatırlatarak günlerini kutlayıp, çiçeklerin hediye olduğunu, karanfilleri alabileceklerini söyledi.