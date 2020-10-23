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Yasin KIRAS - DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Sivas’ta yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı: 6 yaralı

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Sivas’ta yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı: 6 yaralı
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR, çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Kızıldağ Geçidi’nde meydana geldi. Nihat Ayyarkın (58) yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü, Kızıldağ Geçidi’nde İsmet Tuncer’in (46) kullandığı 76 AP 861 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 6 yolcu yaralandı.

Yaralı yolcular, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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