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SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Sivas'ta ulaşıma kısıtlama kararı

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Sivas'ta ulaşıma kısıtlama kararı
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SİVAS'ta İl Pandemi Kurulu, ilçeler arası ve merkeze yönelik her türlü ulaşımın kısıtlanmasına ve taksi sayısının azaltılmasına karar verdi.

Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alarak yürürlüğe soktu. Valilikten yapılan açıklamada, kurulca alınan karar doğrultusunda ilçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca taksi sayılarının yüzde 50 azaltılarak, nöbetleşe hizmet vermeleri, marketlerde çocukların bulundurulmaması, şehrin caddelerinde ise kısıtlamalara gidilmesi gibi ek tedbirler alındığı duyuruldu.

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