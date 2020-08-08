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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün kamerada

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Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün kamerada
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SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde, açık alanda düzenlenen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Düğünde ayrıca çekilen halay sırasında bazı vatandaşların tabanca ile havaya ateş ettiği de görüldü.

Son günlerde vaka sayısının arttığı kentte, Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde damat M.D. ve gelin H.Ç., açık alanda düzenlenen düğünle evlendi. Ancak düğüne katılan davetlilerin çoğunluğu maske takmadı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğün, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin halay çekmesi tepkilere neden oldu.

Düğünde ayrıca çekilen halay sırasında bazı vatandaşların tabanca ile havaya ateş ettiği de görüldü. 

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