MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta sis ve buzlanma kazalara yol açtı: 3 yaralı
GeriGündem Sivas'ta sis ve buzlanma kazalara yol açtı: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Sivas'ta sis ve buzlanma kazalara yol açtı: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta sis ve buzlanma kazalara yol açtı: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, buzlanma oluşan yolda, sis nedeniyle görüş mesafesinin de düşmesiyle 9 araç yol dışına çıkarken, bazı araçlar da birbirine çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

Sivasta sis ve buzlanma kazalara yol açtı: 3 yaralı
Sivas- Malatya yolu Yağdonduran Geçidi yakınlarında sabah saatlerinde buzlanma oluştu. Malatya yönüne giden 9 araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol dışına kaydı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede bazı sürücüler, zincir takmak için araçlarını durdurmaya çalıştığı sırada, arkadan gelen araçlar çarptı. Otomobil, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün de karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Buzlanmanın yaşandığı bölgede karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Hasar gören araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle