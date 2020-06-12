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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 2 yaralı

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Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 2 yaralı
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SİVAS'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu, Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Artvin'e giden Özcan Gün (59), yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, menfeze çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada araçta bulunan Perihan Gün (59) ve Sefine Yasal'ın (86) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sürücü Özcan Gün ile Kurtuluş Yasal (38) ise Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralı tedaviye alınırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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