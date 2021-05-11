Sivas'ta önce polisten kaçtı sonra pişman oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Necmettin K. yönetimindeki 58 AN 635 plakalı otomobili durdurdu. Kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgesi olmayan Necmettin K., kimliğini poliste bırakıp kaçtı. Yaklaşık 5 dakika sonra geri dönen Necmettin K., pişman olduğunu, panik atağı bulunduğunu belirterek, ceza yazılmamasını isteyerek uzun süre dil döktü, ancak ceza yemekten kurtulamadı. Necmettin K.,'ye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 288 lira ceza kesildi, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için de hakkında tutanak tutuldu. Necmettin K., işlemlerinin ardından kendisine uzatılan evraklara imzalamayı reddederek bölgeden ayrıldı.

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