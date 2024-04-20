Sivas'ta nesli tehlike altında olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas´ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde görüntülendi.

Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, köyün camisinin bahçesinde Umut Gündoğdu ve arkadaşları fark etti.

Cami bahçesinde toprağı kazan ve otlarla beslenen Arap tavşanı cep telefonu ile kayda alındı. Tavşan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.