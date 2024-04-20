×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta nesli tehlike altında olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Kangal#Arap Tavşanı
Sivasta nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 14:38

Sivas’ın Kangal ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' köy camisinin bahçesinde görüntülendi.

Haberin Devamı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas´ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde görüntülendi.

Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, köyün camisinin bahçesinde Umut Gündoğdu ve arkadaşları fark etti.

Cami bahçesinde toprağı kazan ve otlarla beslenen Arap tavşanı cep telefonu ile kayda alındı. Tavşan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Kangal#Arap Tavşanı

BAKMADAN GEÇME!