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SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Sivas'ta maske takmayanlara ceza

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Sivas'ta maske takmayanlara ceza
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen illerden Sivas'ta, 7 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

Maske takma zorunluluğunun ilk uygulamaya koyulduğu illerden biri olan Sivas'ta dün polis ekipleri gün boyu denetim yaptı. Denetimde maske takmayan 7 kişiye 900'er lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

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