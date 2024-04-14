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Sivas'ta feci kaza! Kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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#Sivas#Trafik Kazası#Kamyonet
Sivasta feci kaza Kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 12:50

Sivas'ta, inşaat malzemesi yüklü kamyonetin devrildiği kazada, direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücü Suriye uyruklu H.D. (35) öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sivas merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Boğazkesen köyü mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.D. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre, sürücüsünün uyuması nedeniyle, yolun sağındaki refüje çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan A.R.A. (59) ve M.A. (60) ise yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sivas#Trafik Kazası#Kamyonet

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