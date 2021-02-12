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Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti

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Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti
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SİVAS'ın Divriği ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Sivasta, komandolardan arazi tarama faaliyeti
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, arazi operasyonlarını sürdürüyor. Komando timleri, Divriği ilçesi Akdağ bölgesinde terör örgütü PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu' gerçekleştirdi. Komandoların bölgede yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

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