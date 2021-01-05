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Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Sivas'ta kısıtlama sonrası akın ettiler

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Sivas'ta kısıtlama sonrası akın ettiler
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Sivas'ta su seviyesinin düştüğü Kızılırmak'ta hafta sonu kısıtlaması sonrası balıkçıların akınına uğradı. Su seviyesinin düşmesiyle balıkların tutulması kolaylaşan nehirde amatör balıkçılar sabahın erken saatlerinde olta atıyor.

Sivas’ta su seviyesinin düşmesiyle balık avının arttığı Kızılırmak, hafta sonu kısıtlaması sonrası balıkçıların akınına uğradı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından başlayıp; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Su seviyesinin düşmesiyle balıkların tutulması kolaylaşan nehirde amatör balıkçılar sabahın erken saatlerinde olta atıyor.

Sivasta kısıtlama sonrası akın ettiler

Tarihi Kesik Köprü yakınlarında bulunan alanda avlanan balıkçılar, tuttukları balıkların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Balıkçılar, aynı zamanda koronavirüs nedeniyle kent merkezindeki yoğunluktan kaçarak temiz hava almanın keyfini yaşıyor.
Sivasta kısıtlama sonrası akın ettiler

Geçen haftaki 3 günlük kısıtlama ile evde çok bunaldıklarını belirten balıkçılar, kısıtlama sonrası ilk fırsatta Kızılırmak kenarına geldiklerini söyledi.

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