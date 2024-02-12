×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta kangal köpeklerine 'kurt' önlemi: Çivili tasma

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Kangal#Kurt
Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 11:00

Sivas’ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde kışın arazide yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerlerine inen kurtlar, 1'i yavru, 2 Kangal köpeğine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Köpeklere, kurtlara karşı kendilerini savunması için boğazlarına demirden oluşan çivili tasma takılması gerekiyor. Kurtlar bu şekilde köpeklerin boğazlarına yaklaşamıyor" dedi.

Haberin Devamı

Kentte kışın arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, farklı tarihlerde şehir merkezine indi. 4 Şubat'ta Suşehri ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'ne gelen 2 kurt, sokaktaki bir köpeğe saldırdı.

Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma

7 Şubat'ta ise İmranlı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan yavru Kangal'a saldıran kurt, onu alarak götürmeye çalıştı. Kurdun çeşitli yerlerinden yaraladığı köpek, 1 gün sonra öldü.

Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma

Kurtların köpeklere saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kurtların şehir merkezlerine kadar inmesi, başta Kangal köpeği yetiştiricileri olmak üzere kırsaldaki köpek sahiplerini tedirgin etmeye başladı.

Haberin Devamı

Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma

'KURTLARIN DA DOĞAL BESLENME ORTAMLARI BOZULDU'

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, kurt saldırılarına karşı alınacak önlemlere ilişkin konuştu.

Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma

Yalçınkaya, "Kurtlar yiyecek bulamadıklarından dolayı ilçe ve köy merkezlerine kadar inmeye başladı. Kurtların ilçe ve köylere inerek köpeklere zarar verdiği ve öldürdüğü haberleri geliyor.

Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma

Eğer yetişkin köpeklerimiz varsa, boyunlarına koruma kalkanı olarak dediğimiz toklardan takılabilir. Köpeklere, kurtlara karşı kendilerini savunacak demirden oluşan tok, yani çivili tasma takılması gerekiyor. Kurtlar bu şekilde köpeklerin boğazlarına yaklaşamıyor. Gerekli önlemleri almak zorundayız" dedi. 

Haberin Devamı

Sivasta kangal köpeklerine kurt önlemi: Çivili tasma

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Kangal#Kurt

BAKMADAN GEÇME!