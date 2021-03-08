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Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama

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Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama

SİVAS’ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan kent meydanında kadınlara karanfil ve şeker dağıttı.

Sivasta, Kadınlar Gününe karanfilli kutlama
Kent merkezinde 8 Mart nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. İnönü Bulvarı üzerinde Aile Çalışma ve Sosyal Çalışma İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için stant ve pankart açtı. Stantları ziyaret eden Vali Salih Ayhan, eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile beraber sokaktan geçen kadınlara, çocuklara ve eşine çiçek götürmek isteyen erkeklere karanfil dağıttı.
Sivasta, Kadınlar Gününe karanfilli kutlama
Dünya Kadınlar Günü için farkındalık oluşturmak adına karanfil dağıttıklarını ifade eden Ayhan, "Sivas’ın en huzurlu iller arasında olduğunu söyleyebilirim. Şehrimizde tüm kurumlarımızla birlikte kadınlarımızın haklarını muhafaza etmek, değer vermek ve onların toplum içerisinde önemli bir merkez olduğunu bilerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mayasında kadınların emeği, alın teri var. Yıllar öncesinde Nene Hatun’ların, Kara Fatma’ların bu ülkenin kuruluşundaki rolünü bilmekteyiz. Kadınımız güçlüyse devlet güçlüdür. Gerek inancımız gerekse gelenek ve adetlerimiz ile kadınlarımıza değer vermekteyiz. Olumsuz davranışlar görmekteyiz. Bunlarla da hep birlikte mücadele edeceğiz. Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bu gün 8 Mart, bir farkındalık olması için tüm kadın vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek üzere kent merkezimizde bulunan meydanda bir araya geldik" dedi.
Sivasta, Kadınlar Gününe karanfilli kutlama

 

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