Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Erzincan yolu üzerinde bulunan Kızıldağ mevkisi ve İmranlı ile Suşehri ilçesini birbirine bağlayan eski kara yolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.