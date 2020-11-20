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Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Erzincan yolu üzerinde bulunan Kızıldağ mevkisi ve İmranlı ile Suşehri ilçesini birbirine bağlayan eski kara yolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.

 

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