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Sivas'ta hırsızlık için girdiği evde Duriye'yi öldüren sanığa müebbet

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#Sivas#Polis#Cinayet
Sivasta hırsızlık için girdiği evde Duriyeyi öldüren sanığa müebbet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 15:37

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nihat Kara (26), ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

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Olay, 26 Şubat 2022'de Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Evde yalnız olan Duriye Taşdelen, İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuştuğu sırada hırsızlık yapmak için eve giren Nihat Kara'nın bıçaklı saldırısında öldü. Yakalanıp, tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürme' başta olmak üzere çeşitli suçlardan dava açılan Nihat Kara, Sivas 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Nihat Kara, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Kaya, "İsnat edilen eylemleri gerçekleştirmedim. Düriye Taşdelen ile 8 yıl komşuluğumuz vardı; kardeş gözüyle bakardım. Tırnak arasında DNA profilim tespit edilememiştir" dedi.

Emrah Taşdelen ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

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CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkemeye heyeti, Nihat Kara'ya 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet habis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca 'yağma' suçundan 12 yıl, 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'uyuşturucu kullanma' suçundan 2 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verildi. Heyet sanığın, isnat edilen 'cinsel saldırı' suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, cezalarda herhangi bir indirime gitmedi. (DHA)

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#Sivas#Polis#Cinayet

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