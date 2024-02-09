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Sivas'ta cezaevinden izinli çıkıp 4 camiye girerek hırsızlık yaptı

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#Sivas#Cami#Hırsızlık
Sivasta cezaevinden izinli çıkıp 4 camiye girerek hırsızlık yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 14:00

Sivas'ta izinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.

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ivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı. Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç, ihbar sonrası Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yakalandı. Otomobil aynı mahallede park halinde bulunurken, Kılıç işlemleri sonrası yeniden cezaevine gönderildi.

Sivasta cezaevinden izinli çıkıp 4 camiye girerek hırsızlık yaptı

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#Sivas#Cami#Hırsızlık

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