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Sivas'ta acı olay: İnşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

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#İnşaat#Yunis Şahin#Sivas
Sivasta acı olay: İnşaatın 5inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 09:44

Sivas'ta 9 katlı inşaatın 5'inci katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düşen Yunis Şahin (53), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 08.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Sıhhiye Caddesi'ndeki 9 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında iskelede sıva işi yapan Yunis Şahin, dengesini kaybedince 25 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sivasta acı olay: İnşaatın 5inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#İnşaat#Yunis Şahin#Sivas

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