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Merkeze baÄŸlÄ± BarÃ§Ä±n ile Haciali kÃ¶yleri arasÄ±ndaki AÄŸÄ±l kÃ¶yÃ¼, 1980 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lgede yaÅŸanan siyasi olaylarÄ±n da etkisiyle tamamen terk edildi. 1980 Ã¶ncesinde 400 civarÄ±nda insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸim yeri, zamanla atÄ±l kalÄ±nca kÃ¶y statÃ¼sÃ¼nÃ¼ de kaybetti. GeÃ§miÅŸte Ermenilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸim yeri olarak bilinen AÄŸÄ±l, Ã¶zellikle bu nedenle kaÃ§ak define avcÄ±larÄ±nÄ±n hedefi hale geldi.

Defineciler, Ermenilerden kalan altÄ±n ya da deÄŸerli eÅŸyalarÄ±n olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek evlerin birÃ§oÄŸunu talan etti. Harabe evleri ve terk edilmiÅŸ yaÅŸam alanlarÄ± ile dikkat Ã§eken 'gizemli kÃ¶y'de yÄ±llar Ã¶nce yapÄ±lan Ã§eÅŸmenin ise halen akmaya devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BugÃ¼nse 'gizemli kÃ¶y', maceraseverler ile fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n ilgi odaÄŸÄ± haline geldi.

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'AÅžIRI DERECEDE DEFÄ°NECÄ° TAHRÄ°BATI OLMUÅž'

'Gizemli kÃ¶yÃ¼' fotoÄŸraflamaya gelen amatÃ¶r doÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± GÃ¶khan KaroÄŸlu, "Tarihe olan merakÄ±mdan memleketim Sivas'Ä±n tarihi yerlerini araÅŸtÄ±rÄ±p, fotoÄŸraflaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Terk edilmiÅŸ kÃ¶ylerin araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yaparken; Sivas'ta da bÃ¶yle bir yer olduÄŸunu fark ettim. Merkeze de Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. KarayÃ¼n ve HacÄ± Ali kÃ¶yÃ¼ arasÄ±nda hakim bir tepede. Bu kÃ¶yde cumhuriyet dÃ¶neminden Ã¶nce Ermeniler yaÅŸÄ±yormuÅŸ. AynÄ± zamanda Ä°pek Yolu'nun Ã¼zerinde bulunan bu kÃ¶y, gelenin geÃ§enin uÄŸrak yeri olmuÅŸ. Ancak 1980 yÄ±llarÄ±nda boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ. TÃ¼rkiye'nin en Ã§ok gÃ¶Ã§ veren illerden biri Sivas. Ama bu kadar gÃ¶Ã§ vermesine raÄŸmen AÄŸÄ±l, dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer kÃ¶yler dolu. BurasÄ± neden terk edilmiÅŸ sorusunun cevabÄ± tam olarak bilinmediÄŸi iÃ§in gizemini koruyor. Defineciler, kÃ¶yÃ¼ harap etmiÅŸ. Biz de merak ettik, geldik ve Ã§ekimler yaptÄ±k. Bu kÃ¶y tamamen yÄ±ÄŸma taÅŸlarla yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§ok eski yapÄ±lar olduÄŸu belli. KÃ¶yÃ¼n yanÄ±nda bir dere yataÄŸÄ± var, Ã§eÅŸmesi hala akÄ±yor. Aktif ziyaretÃ§isi olan bereketli bir yer. Fakat aÅŸÄ±rÄ± derecede defineci tahribatÄ± olmuÅŸ. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle bir deÄŸeri Sivas ValiliÄŸi himayesi altÄ±na alÄ±r ve deÄŸerlendirir" dedi.Â Â