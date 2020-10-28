Sivas'ta 29 Ekim kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü programları kapsamında Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü ilk olarak kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Burada şeref defterini imzalayan Vali Salih Ayhan, "Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu olan ilimiz, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için ileriye doğru yürüyüşünü sürdürmektedir" dedi.



Anıttaki törenin ardından Şems-i Sivasi Kütüphanesi'nde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim ve İl Kültür Müdürlüğü tarafından 'Cumhuriyet ve Atatürk' konulu resim sergisi açıldı. Açılışa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.