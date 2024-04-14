Sivas'ın Ulaş ilçesinin 30 yıllık çöpü 10 kilometrelik alana yayıldı

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Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde 30 yıl önce alınan kararla 4 mahalleden toplanan çöpler, 'Göller Bölgesi' adı verilen yere bırakılmaya başlandı. Zamanla biriken çöpler, son yıllarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 'Ovapınarı' olarak adlandırılan bölge de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Başta poşet ve plastiklerin olduğu çöplerin görüntüsü, bölgeden geçenleri de rahatsız ediyor. Çöpler, özellikle çiftçilerin tarlaları, ağaç dalları ve dere yataklarında görülüyor.

'ARAZİNİN TAMAMINDA TEMİZLİK YAPACAĞIZ'

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, arazide temizlik çalışması başlatacaklarını belirterek, "30 senedir çöplerimizin yeri orasıydı. Uzun yıllar önce oradaki 'Göller Bölgesi'ne çöp atılmaya başlanmış. Biz oraya artık çöp atmıyoruz. Başka yere taşıdık. Bundan sonra da ilçenin çöpünü, Sivas'a, geri dönüşüme göndereceğiz. Eski bölgemizde nispeten rüzgarın da etkisiyle araziye bir yayılım söz konusu. Artık, Katı Atık Birliği'ne de üye olduk. Orayla ilgili de yakında belediye ekipleri olarak çalışma başlatacağız. Arazinin tamamında temizlik çalışması yapacağız" diye konuştu.