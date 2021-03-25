Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için 25-26 Mart'ta ilçemiz genelinde her türlü ve derecedeki eğitim kurumlarının 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada ilçede yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesindeki Kızıldağ Geçidi'nde de ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

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