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HaberlerGündem HaberleriSivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için 25-26 Mart'ta ilçemiz genelinde her türlü ve derecedeki eğitim kurumlarının 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada ilçede yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesindeki Kızıldağ Geçidi'nde de ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

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