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Sivas ve Iğdır'da kuvvetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

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#Sağanak#Dolu#Sivas
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 17:03

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte sağanak etkili oluyor. Sivas'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollara dolan su nedeniyle araç sürücüleri, trafikte güçlükle ilerledi. Iğdır'da öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak bazı köylerde ekili arazileri vurdu. Yağış sebebiyle kayısı bahçeleri zarar gördü, sular altında kalan Iğdır-Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı.

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Sivas'ta öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Sivas ve Iğdırda kuvvetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

IĞDIR'IN KÖYLERİNİ SAĞANAK VE DOLU VURDU

Iğdır'da öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sonra sağanak etkili oldu. Kısa süren yağış Iğdır'a bağlı köylerdeki ekili arazilerle meyve bahçelerine zarar verdi. Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerinde sele dönüşen sağanak nedeniyle kayısı bahçeleri ve ekili arazide zarar meydana geldi. Küllük köyü muhtarı Asım Taner, dolunun çiftçiye zarar verdiğini söyledi. Küllük köyünde kayısı bahçeleri olan Caner Güneş, dolunun kayısıyı vurduğunu ve zararlarının büyük olduğunu bildirdi.

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Sivas ve Iğdırda kuvvetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Dolu ve sağanak nedeniyle Iğdır'a 29 kilometre uzaklıktaki Çalpala köyü arazisi sular altında kaldı. Menfezlerin yeterli olmadığı köyde taşan sular Iğdır-Erzurum kara yolundu ulaşımı aksattı. Çalpala köyünün eski muhtarı Ali Aydın, köylerinde aşırı yağışlar sebebiyle daha önce de sel yaşandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun etkili olduğu köylerde hasar tespitine başladı. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş başkanlığındaki görevliler; köylerde incelemede bulundu.

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#Sağanak#Dolu#Sivas

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