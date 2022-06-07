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Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

#Sivas#Kayseri#Sel
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Büyük Dere ve ilçeye bağlı bazı köylerde dereler taştı. Taşkın suları sele neden olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sivas- Kayseri karayolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Su altında kalan tarım arazilerinde ise hasar oluştu. Gemerek Belediyesi ile Karayolları ekipleri sel sularından etkilenen bölgede temizlik çalışması başlattı.

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

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#Sivas#Kayseri#Sel

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