Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

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İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Büyük Dere ve ilçeye bağlı bazı köylerde dereler taştı. Taşkın suları sele neden olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sivas- Kayseri karayolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Su altında kalan tarım arazilerinde ise hasar oluştu. Gemerek Belediyesi ile Karayolları ekipleri sel sularından etkilenen bölgede temizlik çalışması başlattı.