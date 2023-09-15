Sivas katliamı davası zaman aşımına uğradı

Haberin Devamı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te “Pir Sultan Abdal Şenlikleri” sırasında Madımak Oteli’nin yakılması sonucu, aralarında aydın vesanatçıların da bulunduğu 33 kişi ile 2 otel çalışanı ve 2 gösterici yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmişti.



TAHLİYE OLUNCA FİRAR ETTİLER



Davada ilk karar 1994’te çıktı. Mahkeme, 87 sanığı 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm etti. Mahkeme, cezalarda “haksız tahrik indirimi” uygulamıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı bozdu. Yargıtay’ın bozma kararından sonra kayıplara karışan firari sanıklar Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkur yönünden dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu. Dünkü duruşmada müşteki avukatları savunmalarında, söz konusu eylemin insanlığa karşı suç olarak görülerek dava hakkında zaman aşımı kararı verilmemesini talep etti. Duruşma savcısı isemahkemeye sunduğu mütalaada, müşteki avukatlarının süre taleplerinin yargılamayı sürüncemede bırakacağı gerekçesiyle kabul edilmemesini ve 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, söz konusu davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetti. Mahkemenin kararına salonda bulunan izleyiciler tepki gösterdi.



KILIÇDAROĞLU: SUÇ ORTAKLIĞIDIR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, karara sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" dedi.