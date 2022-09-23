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Sivas davasında Çiller ve Karamollaoğlu talebine ret

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#Sivas Katliamı#Çiller#Karamollaoğlu
Sivas davasında Çiller ve Karamollaoğlu talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Sivas Katliamı’na ilişkin 3 firari sanığın yargılandığı davada dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve dönemin Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dinlenilmesi talebi mahkemece reddedildi.

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Yargıtay’ın bozma kararından sonra kayıplara karışan firari sanıklar Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkur hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29. celsesi önceki gün görüldü.   

ZAMANAŞIMI RİSKİ

Müşteki avukatlarından Ayça Çağlar, “10 ay sonra zamanaşımı konusu tartışmaya açılacaktır” dedi. Avukat Ali Yılmaz da “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı işlemez. 10 ay sonra üzerinden 30 yıl geçmiş olup hiçbir şekilde kabul etmememize rağmen zamanaşımı tartışması ile karşılaşacağız” dedi. Davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşıyacaklarını söyleyen avukat Coşkun Özgür Piroğlu ise dönemin Başbakanı Tansu Çiller, dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin ve dönemin Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dinlenilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, 3 ismindinlenilmesi yönündeki talebi, esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

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#Sivas Katliamı#Çiller#Karamollaoğlu

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